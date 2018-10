Gezonken Albatros weer boven water

DEN HAAG - Een bijzondere bergingsoperatie dit weekend in recreatiepark Madestein in Den Haag. De hulp van onderwatersportvereniging Ascon uit Monster wordt daar ingeroepen om een gezonken boot te lichten. Of eigenlijk: bootje.

Vorige week zondag is in de recreatieplas van park Madestein de douanerecherche boot Albatros, die vroeger was gelegen in Vlissingen, gekapseisd en naar de bodem gezonken. Dat wil zeggen: niet het originele schip maar een op schaal nagebouwd modelbouwbootje van het douaneschip van negentig centimeter lang.

Toch is het leed er voor 89-jarige Jan Raaphorst niet minder om. Hij is de maker van het modelbouwbootje. 'Ik heb het bootje ruim veertig jaar geleden gemaakt. Ik ben er jaren mee bezig geweest. Het was mijn eerste elektrisch aangestuurde modelbouwboot. En dan heb je er toch een speciale band mee', vertelt Raaphorst.



Eerder averij

Raaphorst is de bewuste zondag aan het proefvaren, nadat zijn bootje een maand daarvoor is gezonken als gevolg van een lek in het vaartuig. Omdat het vlak bij de kant gebeurt, kan hij zijn creatie, met de broek opgestroopt, zelf uit het water halen. Na reparatie thuis wil Raaphorst kijken hoe zijn bootje zich houdt en dat lijkt goed te gaan.

Maar dan gaat het toch mis. 'Het is mijn eigen fout geweest geeft Raaphorst eerlijk toe. Toen ik mijn bootje na het proefvaren naar de kant wilde sturen, maakte ik een domme beweging. Ik liet Albatros volle kracht vooruit varen en vol roer. Toen sloeg 'ie om en zonk uiteindelijk.'



Broekspijpen omhoog

Broekspijpen oprollen en pootje baden was geen optie meer. Albatros was meters van de kant naar de bodem gezonken. Leden van de Haagse Modelboot Club (HMBC) schieten hun clublid te hulp. Bestuurslid Arie den Dulk: ' We zijn gelijk gaan dreggen. Dat hebben we gedaan met een lijn met een anker eraan. Daar zijn we een halve dag mee bezig gewest, maar het lukte niet om zo de boot uit het water te vissen. Toen hebben we de hulp van onderwatersportvereniging Ascon uit Monster ingeroepen. Zij hebben al eens eerder een modelbouwboot uit het water opgedoken.'

En dus gaan twee duikers van Ascon dit weekend kopje onder in recreatieplas Madestein. Langs de kant leden van de Haagse Modelboot Club om aan te moedigen met vooraan natuurlijk Jan Raaphorst. De spanning duurt niet heel lang. Al na twee minuten komt het modelbouwbootje letterlijk en figuurlijk boven water.



Een dikke zoen

Een eerste inspectie van Albatros leert dat er naast de modder op het vaartuig wat kleine beschadigingen zijn, waarschijnlijk veroorzaakt door de eerder dregactie van de clubleden. Maar niets onherstelbaars stelt Raaphorst tevreden vast. De duikers krijgen een stevige handdruk als dank en zijn bootje een flinke zoen op de voorboeg. De liefde van een modelbootbouwer voor zijn creatie is ondoorgrondelijk.

