Marc Boshoff belangrijk voor winnend Quick: 'Dit geeft ons veel vertrouwen'

DEN HAAG - Begin dit jaar was hij dé held van Nieuw Hanenburg, Marc Boshoff. Hij schoot Quick in maart eigenhandig met twee goals naar de overwinning op HBS. Zaterdag scoorde Boshoff opnieuw in de kraker. Hij nam vlak na rust de openingstreffer voor zijn rekening. En dat voelde heerlijk. 'Scoren in een derby is altijd lekker', reageert hij na de 2-0 overwinning nuchter.

'We bestaan binnenkort 125 jaar, misschien kom ik wel in zo'n boek terecht', lacht hij. De overwinning van Quick is enorm belangrijk. De Haantjes staan er namelijk niet heel florisant voor in de derde divisie. 'Dit geeft wel veel vertrouwen. We moesten echt winnen. Ik denk ook dat we vandaag goed hebben gespeeld. We zijn er bovenop geklapt en dan is het lekker dat je ook nog een doelpuntje meepikt.'

HBS-trainer Marcel Koning baalde na afloop uiteraard als een stekker. Dé derby van Den Haag verliezen is pijnlijk, maar HBS heeft op dit moment de punten ook nog eens heel hard nodig. 'Dit doet enorm veel pijn. Het gevoel is niet te beschrijven', zegt hij wat aangeslagen. 'We hebben gewoon niet gebracht wat we kunnen. We moeten onze rug rechten, en dat zeggen we al weken, maar de noodklok luidt.'



Vertrouwen

Toch heeft Koning, die al vrij vroeg heeft aangegeven dat dit zijn laatste seizoen is bij HBS, vertrouwen in een goede afloop. Het seizoen is ook nog vroeg. 'Tuurlijk, daar ben je coach voor. In goede en in slechte tijden. We hadden gehoopt dat de wedstrijd tegen Quick de ommekeer zou zijn, maar dat is niet gelukt.'