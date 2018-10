Deel dit artikel:













'Haagse Dennis (45) vermist in Thailand' (Foto: Facebook)

DEN HAAG - Een Nederlandse reiziger die afgelopen maandag zou terugkeren van een vakantie in Thailand is al enkele dagen vermist. Volgens het AD zou het gaan om de 45-jarige Dennis Wielaard uit Den Haag. De man is 14 oktober voor het laatst gezien op het Thaise eiland Ko Tao.

Zijn ouders hebben een oproep gedaan op social media en vragen aandacht voor de vermissing van hun zoon. Het bericht is meer dan duizend keer gedeeld op Facebook.



Dennis vertrok op 24 september naar Thailand en zou begin deze week terugkomen, maar hij is niet op zijn vlucht naar huis gestapt. Sindsdien is er geen contact met hem mogelijk, schrijft zijn vader.