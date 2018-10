Deel dit artikel:













Politie houdt mensen aan om mogelijke bedreiging met vuurwapen Politieactie op de Isingstraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - Twee mensen zijn zaterdagavond aangehouden in verband met een melding over een mogelijke bedreiging met een vuurwapen. Dat gebeurde op de Isingstraat in Den Haag.

Kort na de aanhouding bleek dat een van de twee verdachten niks met het incident te maken had. De betrokkenheid van de andere persoon wordt nog onderzocht, laat de politie weten. In verband met de melding waren er rond 23:30 uur veel agenten op de been in de Isingstraat. De politie spreekt van een 'politieactie'. De straat was afgezet, maar werd erna weer vrijgegeven.