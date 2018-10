Deel dit artikel:













Auto uitgebrand op Kannenburg Gouda Auto uitgebrand op de Kannenburg in Gouda | Foto: Politie Gouda

GOUDA - Op de Kannenburg in Gouda is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden.

Van het voertuig is niet veel meer over. Op een foto zijn grote vlammen bij het voertuig te zien. Het is niet bekend of de brand is aangestoken.