Vermiste Dennis in Thailand weer terecht (Foto: Facebook)

DEN HAAG - De 45-jarige Dennis, die uit Den Haag zou komen en vermist was in Thailand, is weer terecht. Hij maakt het goed, meldt zijn vader op Facbook. De familie had alarm geslagen omdat de man maandag niet volgens planning was teruggekomen van vakantie.

'Vanochtend hebben wij kort contact met Dennis gehad en het gaat goed met hem. Hij is nog in Thailand', schreef de vader zondagmorgen op Facebook. Hij en zijn vrouw bedanken iedereen die had uitgekeken naar hun zoon. Een Thaise fotograaf twitterde een foto waarop de man in de bekende badplaats Pattaya poseerde met agenten van de immigratiedienst en de toeristenpolitie.

Waarom de man langer in Thailand was gebleven en kennelijk onbereikbaar was, is niet duidelijk. Ook de Nederlandse vertegenwoordiging in Thailand was naar hem op zoek. LEES OOK: 'Haagse Dennis (45) vermist in Thailand'