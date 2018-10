LIVEBLOG: Slaat ADO Den Haag tegen VVV Venlo 'de eerste slag'?

DEN HAAG - ADO Den Haag kan de komende twee wedstrijden goede zaken doen. Als de Haagse ploeg vandaag wint van VVV Venlo en volgende week ook de volle mep tegen NAC Breda pakt, dan komt het stevig in het linkkerijtje van de eredivisie te staan.

VVV Venlo, de ploeg van oud-ADO-trainer Maurice Steijn, pakte in negen wedstrijden evenveel punten als de Haagse formatie. Om 14.30 uur treffen de twee ploegen tegen elkaar in Limburg. De wedstrijd is live te volgen via 89.3 Radio West en onderstaand liveblog.

