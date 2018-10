Basketbal: ZZ Leiden thuis te sterk voor Feyenoord

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden hebben zaterdagavond met ruime cijfers gewonnen van Feyenoord Rotterdam. In de eigen Vijf Meihal werd het 88-64 voor de Leidenaren.

Alleen in het eerste kwart had Leiden het lastig en stond ZZ met 17-21 achter. Daarna stelde de ploeg van Rolf Franke orde op zaken. Grote man aan Leidse-zijde was Darius Thompson met 24 punten. Maurice Watson (17), Worthy de Jong (15) en Mohammed Kherrazi (14) waren ook veel trefzeker.