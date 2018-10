Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opstelling ADO: teruggekeerde Aaron Meijers evenaart Martin Jol; Wilfried Kanon op de bank ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Fons Groenendijk kan zondag tegen VVV Venlo weer beschikken over Aaron Meijers. De coach van ADO Den Haag moest zijn aanvoerder in het duel met FC Groningen twee weken geleden vanwege een blessure missen, maar hij is nu weer van de partij. Wilfried Kanon zit op de bank, zijn plaats wordt bezet door Shaquille Pinas.

De ontmoeting tegen de Limburgse ploeg van oud-ADO-coach Maurice Steijn is voor Meijers meteen een bijzondere. Hij dringt namelijk de top tien binnen van ADO-spelers met de meeste erdivisiewedstrijden. Meijers komt nu op 188 competitieduels, evenveel als Martin Jol, de nummer tien van dat lijstje. Aad Mansveld staat met 459 wedstrijden bovenaan. LEES OOK: Sla-je-slag-weken voor ADO Den Haag: 'Klinkt makkelijker dan het gedaan is'