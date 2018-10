Man van 52 beroofd en mishandeld in Leiden; politie houdt verdachten aan

DEN HAAG - Twee mannen zijn in Leiden aangehouden voor het beroven en mishandelen van een 52-jarige man uit Leiderdorp. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie rond 00.15 uur opgeroepen voor een melding op het Pieterskerkhof in Leiden. Daar lag de mishandelde man op de grond. Volgens getuigen was het slachtoffer ook beroofd.

Getuigen hadden de verdachten ervandoor zien gaan. De politie vond de twee verdachten in de buurt van de Pieterskerkstraat. Het gaat om een 40-jarige man uit Leiden en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.