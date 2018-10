Deel dit artikel:













Man in een nacht twee keer aangehouden voor rijden onder invloed Biertjes | Foto: ANP

KATWIJK - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag twee keer aangehouden terwijl hij te veel had gedronken. De tweede keer had hij ook geen rijbewijs meer omdat dat bij de eerste keer dat hij betrapt werd was ingenomen.

De politie zette de man bij een routinecontrole langs de kant. Toen bleek dat de bestuurder te veel alcohol in zijn bloed had, werd hij meegenomen naar het politiebureau in Katwijk. Daar bleek dat hij vijf keer meer had gedronken dan mag voor een beginnend bestuurder. Het rijbewijs van de man werd in beslag genomen. De man mocht daarna naar huis. Even later, toen de agenten die de man hadden geholpen weer de weg op gingen, zagen ze de bestuurder weer rijden. Hij zat in dezelfde auto. Hij reed zonder rijbewijs, tijdens een rijverbod en hij had nog altijd te veel alcohol in zijn bloed. De bestuurder moet binnenkort voor de rechter verschijnen. 'Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen? Nou toch wel dus!', schrijft de politie over de actie.