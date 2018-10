Deel dit artikel:













Meerdere autospiegels vernield in woonwijk Schipluiden Zijspiegels vernield in Schipluiden. | Foto: Regio15

SCHIPLUIDEN - Aan de Dorpsstraat in Schipluiden zijn in de nacht van zaterdag op zondag de zijspiegels van zes auto's vernield. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De vernielingen werden zondagochtend ontdekt. Toen is de politie ingeschakeld. De zijspiegels van de auto's zijn eraf geschopt of kapotgemaakt, meldt Regio15.