Kerk op instorten: 'Gemeente had regie moeten nemen'

GOUDA - Het debacle met de Turfmarktkerk in het centrum van Gouda lijkt het gevolg van jarenlang getouwtrek over procedures en vergunningen. De kerk werd twee jaar geleden gekocht door een projectontwikkelaar die er appartementen wil bouwen. Maar buurtbewoners vonden dat plan te grootschalig en tekenden bezwaar aan.

De kerk uit 1930 staat na 20 jaar leegstand op instorten, met als gevolg dat de gemeente de omwonenden het dringende advies geeft om tijdelijk hun huizen te verlaten. Volgens de buurt is er niet direct een schuldige aan te wijzen voor de ontstane situatie.

'Het is een tragische situatie voor zowel de eigenaar als voor de omwonenden', zegt kerkhistoricus en bewoner van de Turfmarkt Paul Abels. 'Dit is 20 jaar lang een gebied wat verwaarloosd is en door de gemeente aan zijn lot is overgelaten. Hier had regie op gevoerd moeten worden.'



'Bouwplan te grootschalig'

Buurtbewoners die dichter bij de kerk wonen, zien het iets anders. Die wijzen vooral naar de eigenaar van kerk, die volgens hen te grote bouwplannen heeft voor het gebied. ‘Dat appartementencomplex zou 24 meter hoog worden’, zegt Jaap Keereweer. ‘Veel te groot voor dit kleine gebied. Als hij een plan had gehad waar iedereen mee kon leven, had het niet zo lang hoeven duren.’

De gemeente Gouda heeft het stutten van de kerk nu overgenomen van de eigenaar. Bovendien huurt de gemeente nu een gespecialiseerd bedrijf in om de kerk versneld, op korte termijn te slopen.

