Kunstwerk op gesloopte loopbrug Naturalis krijgt nieuwe plek in Leiden

LEIDEN - De voormalige loopbrug van museum Naturalis over de Darwinweg is dit weekend gedemonteerd. De loopbrug vormde sinds de opening van Naturalis (april 1998) de verbinding tussen het Pesthuis en de rest van het museum. Dat meldt mediapartner Unity.nu.

Leids kunstenaar en grafisch ontwerper Jan Kleingeld maakte destijds van de loopbrug een kunstwerk door voor de zijwanden metalen panelen te ontwerpen. Omdat Naturalis een nieuw museum bouwt, is de loopbrug van het Pesthuis naar het museumgebouw niet meer nodig.

Op de panelen was een uitvergrote en bewerkte print van een ruwharige zebra uit de collectie van Naturalis te zien. Naturalis wist lang niet of de panelen wel in tact gedemonteerd zouden kunnen worden, want daarvoor moest de Darwinweg worden afgesloten.



Ambulances

Vanwege de noodzakelijke doorgang van ambulances van en naar het LUMC leek dat lastig te worden. 'We zijn blij dat dit in goed overleg met de gemeente Leiden en LUMC toch kan, door het 's nachts te doen', zegt Naturalis. 'Zo kan het kunstwerk een nieuw leven krijgen in de stad.' Waar het nieuwe kunstwerk komt, is nog niet bekend.

Ook is voorlopig nog niet duidelijk wat de nieuwe functie van het Pesthuis zou kunnen worden. Het gebouw uit 1661 was onderdeel van Naturalis maar wordt onder een aantal randvoorwaarden verkocht door de Rijksvastgoeddienst. De gemeente gaat die randvoorwaarden opnieuw onder de loep nemen. De gemeenteraad vond ze te vaag.

