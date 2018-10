Slap ADO Den Haag komt vroege strafschop niet te boven bij VVV-Venlo

DEN HAAG - Op bezoek bij het VVV-Venlo van Maurice Steijn heeft ADO Den Haag zondag geen drie punten kunnen pakken. Al na een minuut spelen kreeg de Haagse formatie van Fons Groenendijk een strafschop tegen door een overtreding van Indy Groothuizen. Die kans werd door de thuisploeg benut. Vlak voor tijd viel de definitieve beslissing: 2-0.

Na dertig seconden wees scheidsrechter Erwin Blank al naar de strafschopstip. Mlapa werd onreglementair afgestopt door ADO-doelman Groothuizen. De Duitse aanvaller van VVV schoot de penalty onberispelijk in de linkerhoek.

Het vroege doelpunt in Venlo bleek geen opmaat voor een spectaculaire wedstrijd. In een laag tempo gebeurde er niet veel aan beide kanten. Patrick Joosten zorgde vlak voor rust nog even voor een moment van opwinding. De buitenspeler van VVV schoot tegen de paal.



Beslissing

In de tweede helft was Sheraldo Becker dicht bij de gelijkmaker. De snelle aanvaller van ADO schoot echter in de handen van doelman Lars Unnerstall. Grot, die Mlapa na 68 minuten verving, besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd. In een scrimmage schoot de invaller raak.

Bij een overwinning had ADO Den Haag behoorlijk kunnen stijgen op de ranglijst, iets wat VVV nu gedaan heeft na het pakken van de drie punten.

Scoreverloop VVV-Venlo - ADO Den Haag 2-0 (1-0): 1-0 Mlapa (strafschop), 2-0 Grot

Opstelling VVV-Venlo: Unnerstall; Rutten, Promes, Röseler, Janssen; Seuntjens, Post, Susic; Opoku (90+2. Samuelsen), Mlapa (68. Grot), Joosten (76. Van Ooijen).

Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen; Troupée, Beugelsdijk (81. Goossens), Pinas, Meijers; Immers, El Khayati, Malone; Becker, Necid (68. Falkenburg), Hooi (68. Goppel).

Scheidsrechter: Erwin Blank

Gele kaarten: Groothuizen, Beugelsdijk, Pinas (ADO Den Haag), Joosten, Janssen (VVV-Venlo)

Rode kaarten: n.v.t.

Toeschouwers: 7.051, De Koel, Venlo