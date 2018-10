VVSB stelt Jack Honsbeek op non-actief: 'Onvoldoende vertrouwen'

NOORDWIJKERHOUT - Tweededivisionist VVSB heeft hoofdtrainer Jack Honsbeek per direct op non-actief gesteld. Het bestuur heeft die beslissing genomen na de zevende nederlaag op rij. De club uit Noordwijkerhout kondigt aan snel duidelijkheid te geven over de al dan niet tijdelijke invulling van de trainersstaf.

VVSB, dat zaterdag op eigen veld verloor van De Treffers (1-3), is al wekenlang de nummer laatst in de tweede divisie. Na afloop van die laatste verliespartij gaf het bestuur aan vertrouwen te houden in Honsbeek. Een week eerder dacht de Leidenaar 'nog een draai te kunnen geven' aan de negatieve reeks.

'De laatste weken is er in gezamenlijkheid getracht een ommekeer te bewerkstelligen. Zowel in direct resultaat als in houvast naar structureler resultaat. Het vertrouwen daarin bleek onvoldoende gezien het spelbeeld en de ontwikkeling als team daarin', brengt het bestuur nu naar buiten.



Dicht bij sensatie

In het KNVB-bekertoernooi was Honsbeek met VVSB vorige maand nog dicht bij een sensatie: het verloor pas na penalty's van eredivisionist De Graafschap. Nadat hij korte tijd als interim-trainer fungeerde, werd hij eind 2017 aangesteld als vervanger van zijn ontslagen voorganger Mark Schenning. Vorig seizoen loodste hij VVSB naar de zevende plaats.

