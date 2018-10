'Onnodige' nederlaag een stap terug voor ADO Den Haag: 'Zonde'

DEN HAAG - Voor ADO Den Haag lag zondag plek vijf in de eredivisie binnen handbereik. Maar de ploeg van Fons Groenendijk sloeg zondag tegen VVV-Venlo niet toe en werd met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd. 'Ik heb dit te vaak meegemaakt. We kunnen een goede stap vooruit maken, maar doen juist een stap terug', vertelt Dion Malone.

'En dat is zonde', voegt de middenvelder er meteen aan toe, die baalt dat er werd verloren. 'We hebben een goede ploeg, maar dit is wel iets waarvan ik zelf dacht dat we daar verder in waren.'

Trainer Fons Groenendijk deelt de mening van zijn speler. 'Tuurlijk. Het is ook een nederlaag die we volledig bij onszelf moeten zoeken. Je kan altijd een wedstrijd verliezen. Maar hele delen van de eerste helft waren we apatisch en niet goed genoeg in balbezit.'