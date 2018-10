Schuldbewuste ADO-captain Meijers baalt van beslissing scheidsrechter

DEN HAAG - ADO Den Haag moet het een week zonder aanvoerder Aaron Meijers stellen. De verdediger pakte zondag zijn vierde gele kaart van het seizoen en moet daardoor volgende week tegen NAC Breda vanaf de tribune toekijken. 'Het is een domme kaart', is hij schuldbewust na de met 2-0 verloren wedstrijd tegen VVV-Venlo.

Toch heeft hij wel een kanttekening bij de beslissing van de scheidsrechter om geel te trekken. 'Ik zei alleen tegen hem dat ik een overtreding van ons geen overtreding vond. Ik ben aanvoerder en mag toch een keer wat zeggen? Ik hoop dat scheidsrechters wat meer inlevingsgevoel kunnen krijgen. Maar tuurlijk, het is dom van mij hoor. Ik heb dit seizoen al veel te veel kaarten gepakt.'

'Ik weet niet precies wat hij gezegd heeft', reageert trainer Fons Groenendijk. 'Het is frustratie, en dat begrijp ik wel. Het is altijd een kaart teveel natuurlijk als je hem krijgt voor praten. Maar ik zal het er wel met hem over gaan hebben.'

LEES OOK: 'Onnodige' nederlaag wéér een stap terug voor ADO Den Haag: 'Zonde'