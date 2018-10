Nederlandse korfballers pakken zevende EK-titel op rij

REGIO - De Nederlandse korfballers hebben voor de zevende keer op rij de Europese titel veroverd. In de finale in Heerenveen werd Duitsland met 21-8 verslagen.

Het was voor de Duitsers de eerste keer dat ze de finale van de Europese titelstrijd haalden. Ze boden de titelfavoriet goed tegenstand, maar konden niet verhinderen dat Oranje puntje bij puntje verder uitliep. De ruststand was 8-4 voor de Nederlandse korfballers van bondscoach Wim Scholtmeijer.

In het derde kwart nam Nederland meer afstand en ging met 15-6 het laatste kwart in. Daarin bepaalde Oranje de marge op dertien treffers. TOP-speelster Celeste Split en Olav van Wijngaarden waren de topscorers in de finale. Beiden waren goed voor vier treffers. Mick Snel, ook speler van landskampioen TOP uit Sassenheim, was drie keer trefzeker.



Zuiderburen

Vijfvoudig finalist België verloor eerder op de dag de strijd om het brons met 20-19 van Portugal. Het was voor de Belgen voor het eerst in de zeven gehouden EK's dat ze naast het podium eindigden.