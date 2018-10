Uit je dak met metal in gebarentaal: MuteSounds bestaat tien jaar

DEN HAAG - Het enige Nederlandse kunst- en cultuurfestival voor doven en slechthorenden beleefde dit weekend op Scheveningen een jubileumeditie. MuteSounds bestaat tien jaar en dat is gevierd op de Scheveningse Pier.

Het MuteSoundsFestival begon in 2009 kleinschalig, maar is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig festival. Het bracht afgelopen zaterdag onder meer voordrachten van dove rolmodellen, bandjes en dj's. Maar ook de gevarenkaraoke en de workshop 'metal in gebarentaal' maakten deel uit van de programmering. Verder waren er creatieve en sportieve workshops, theater en verschillende activiteiten op het gebied van kunst en (doven)cultuur.

Het evenement richt zich niet alleen tot bezoekers met een gehoorbeperking. Ook bezoekers die wel goed kunnen horen waren van harte welkom. Het gaat juist om integratie tussen de verschillende groepen en om het verbeteren van het imago van doven en slechthorenden. MuteSounds wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers.