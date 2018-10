Slecht weekend voor hockeyteams: HGC, Klein Zwitserland en HDM verliezen

REGIO - De hockeyheren van HGC hebben zondag moeten buigen voor Bloemendaal. De koploper van de hoofdklasse versloeg de Wassenaarse formatie met 2-1. De mannen van Klein Zwitserland incasserden een 1-0 nederlaag tegen Kampong en ook de vrouwen van HDM gingen onderuit. Oranje Rood versloeg de Haagse dames met 3-0.

Het was al met al een slecht weekend voor onze regionale hockeyteams. HGC kwam op een 2-0 achterstand tegen Bloemendaal. Floris van der Kroon deed tien minuten voor tijd nog iets terug namens HGC, maar de gelijkmaker zat er niet in.

Bij Kampong - Klein Zwitserland viel het enige doelpunt in de zeventiende minuut. De thuisploeg was ook heel dicht bij de 2-0, maar de paal stond die treffer in de weg. Klein Zwitserland wordt geplaagd door blessures en moest daarom een beroep doen op een aantal A-junioren.



Vroege goal

HDM kwam tegen Oranje-Rood al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Lange tijd bleef het 1-0, maar na rust verdween de spanning en liep schade voor het Haagse team snel op.