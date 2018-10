West Wekker: Bulgaren voor de rechter na diefstal in ziekenhuizen en filmopnames in Zoetermeer

REGIO - Goedemorgen! Dit weekend werd bekend dat de Turfmarktkerk in het centrum van Gouda op instorten staat. De situatie is volgens de gemeente Gouda zo gevaarlijk dat de bewoners van zes huizen rond de kerk dringend geadviseerd is om hun huis tijdelijk te verlaten. De leegstaande kerk staat overigens al op de nominatie om gesloopt te worden. En ADO Den Haag was dit weekend niet opgewassen tegen VVV Venlo. In de uitwedstrijd werd het na een strafschop en een late treffer uiteindelijk 0-2.

Wat kun je vandaag verwachten:

Vandaag is de uitspraak in de rechtszaak tegen twee Bulgaren die verschillende diefstallen hebben gepleegd in Zuid-Hollandse ziekenhuizen. De verdachten zouden portemonnees, laptops, tablets en mobieltjes hebben gestolen. De diefstallen vonden plaats in de tweede helft van 2017.

Als je deze week met de trein naar Utrecht moet, dan heb je wel een beetje pech. Want een week lang rijden er geen directe treinen vanaf Den Haag en Leiden richting station Utrecht Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor. ProRail werkt aan de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Het traject wordt uitgebreid van twee naar vier sporen. Tussen Woerden en Utrecht rijden geen treinen. Er worden bussen ingezet. NS adviseert reizigers om om te rijden via Schiphol. De vertraging kan wel oplopen tot drie kwartier.

Loop je vandaag in Zoetermeer, dan kan het zomaar zijn dat je in filmopnames terechtkomt. In de stad wordt deze dagen namelijk een heuse superheldenfilm opgenomen met de titel 'Down Squad'. Ook vandaag wordt gefilmd van 12 tot 17 uur. Het bijzondere aan deze film is dat hij helemaal gemaakt wordt door vrijwilligers. De helden van de film zijn mensen met het syndroom van Down. Zij redden de wereld.



Weer: na wat regen afgelopen nacht is het overdag alweer droog. Wel is er vrij veel bewolking. Het wordt maximaal 14 graden en er waait een matige noordelijke wind, kracht 3-4.

Verkeer: Pak je vandaag de auto? Kijk hier snel of er files zijn. De verwachting is dat het niet erg druk op de weg zal zijn vanwege de herfstvakantie.



En dit moet je ook nog even weten.

* De Hollandsche IJsselkering in Capelle aan den IJssel is vandaag op de kop af 60 jaar oud. De stormvloedkering is het eerste van de reeks Deltawerken dat is opgeleverd om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Aanleiding voor de bouw is de watersnoodramp van 1953. De kering beschermt het zuiden van Rotterdam tot en met Gouda tegen overstromingen en beschermt het laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP in Nieuwerkerk aan den IJssel.

* Deskundigen op het gebied van tbc en andere longziekten uit 125 landen komen vanaf woensdag bij elkaar in Den Haag. Hoewel tuberculose te genezen is, sterven er wereldwijd toch nog 4000 mensen per dag aan. Zo'n 3500 experts uit de hele wereld wisselen in het World Forum in Den Haag informatie over longziekten uit. Ook worden een vernieuwde aanpak en onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Wij wensen je een fijne maandag!