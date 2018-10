Man uit Wateringen weer vrij na vondst van dode klusjesman in Rotterdam

Een politieagent in zijn uniform (Foto: ANP)

WATERINGEN - Een 25-jarige man uit Wateringen die donderdagavond werd aangehouden na de vondst van een overleden man in Rotterdam is weer vrijgelaten.

De politie kwam donderdagavond af op een melding van een steekpartij aan de Linker Rottekade in Rotterdam. Bij aankomst bleek er geen sprake te zijn van een steekpartij. Wel werd er op het aangegeven adres een 44-jarige man gevonden die niet meer bij kennis was. De man was ingehuurd als klusjesman.

De drie aanwezige personen in de woning, twee vrouwen van 20 en 31 jaar oud en de 25-jarige man uit Watering werden aangehouden. Alle drie zijn ze nu weer vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten in de zaak. De doodsoorzaak van de klusjesman is nog onduidelijk.