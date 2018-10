80-jarige omgekomen door misdrijf: 'Hij hielp iedereen, dat is hem misschien fataal geworden'

DEN HAAG - Een fitte bejaarde en een aardige man, zo kende de buurt de 80-jarige die zaterdagmiddag dood gevonden werd in zijn huis aan de Gaslaan in Den Haag. Zaterdagavond meldde een man 28 zich op het politiebureau. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. De bejaarde Hagenaar was mantelzorger en hielp altijd iedereen. Ook dak- en thuislozen en verslaafden. Misschien is dat hem wel fataal geworden. Je kan in deze wereld beter niemand helpen…’, verzucht een buurtbewoner.

Hij woonde al jaren alleen in het appartement aan de Gaslaan in het Haagse Regentessekwartier. Veel buurtbewoners kenden hem als fitte bejaarde die altijd klaar stond voor anderen. 'Een aardige man die er nog goed uitzag voor zijn leeftijd', zegt een geschrokken buurman. ‘Hij fietste bijna dagelijks door de straat met grote tassen boodschappen aan zijn stuur.



Overlast

Ook andere buren beamen dat de bejaarde bewoner regelmatig mensen over de vloer had. ‘Dat veroorzaakte wel eens overlast, gebonk op de deur bijvoorbeeld,’ zegt een buurman. 'Ik heb mij wel eens afgevraagd wat zich allemaal achter die deuren afspeelde. O ja, er was regelmatig heibel. Een tijd geleden stond iemand enorme stampij te maken voor zijn deur. Te bonzen en te schreeuwen'.

De beheerder van de sporthal aan de overkant van straat vertelt dat de bejaarde man al zeker 20 jaar in de portiekwoning aan de Gaslaan woonde. Aan de gevel van de sporthal aan de Gaslaan hangen camera’s. ‘Omdat er veel fietsen worden gestolen’, vertelt de beheerder. ‘Supergoede kwaliteit, kraakhelder. De politie heeft zaterdagmiddag de beelden opgehaald. Daar moet de dader op te zien zijn. Ze hebben hem vast zo.’



Onderzoek

Wie de 28-jarige man is die vast zit voor betrokkenheid bij de dood van de bejaarde Hagenaar, is onduidelijk. Bewoners weten het niet. ‘Misschien iemand die hij in huis gehaald had. Al had ik het idee dat er nu even niemand bij hem inwoonde.’ De politie heeft zaterdagavond forensisch onderzoek gedaan in het appartement van de dode Hagenaar en voor zijn voordeur in het portiek.