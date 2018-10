Deel dit artikel:













Aanhouding met getrokken vuurwapens na bedreiging Gouda Foto: RTV Rijnmond

GOUDA - De politie in Rotterdam heeft zondag drie mensen aangehouden, die worden verdacht van bedreiging met een vuurwapen in Gouda. De aanhouding van de drie had nogal wat voeten in de aarde. Zij zijn door de politie met getrokken vuurwapens uit een auto gehaald in Rotterdam-IJsselmonde.

De bedreiging zou kort voor de aanhouding hebben plaatsgevonden in de Isoldestraat in Gouda. Een ooggetuige zag daar een aantal mensen in een auto wegrijden, vertelt een politiewoordvoerder aan RTV Rijnmond. Het zou gaan om een man, een vrouw en nog een derde inzittende. Een ooggetuige filmde de arrestatie. Op de beelden is te zien hoe twee verdachten op hun knieën met de handen omhoog achter de auto zitten. Dezelfde auto is later gezien in de gemeente Zuidplas. De politie heeft de auto gevolgd en de drie mensen later in Rotterdam aangehouden.

De aanhouding verliep met veel politie en getrokken vuurwapens, omdat de verdachten als vuurwapengevaarlijk werden gezien. Verkeer moest worden omgeleid.