Brand op dak van kinderdagverblijf Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij kinderdagverblijf De Toverballenboom aan de Vuurlaan in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brand op het dak van het gebouw zou zijn ontdekt door twee voorbijgangers.

De oorzaak van de brand is onbekend. Vermoedelijk stond het ventilatiesysteem in brand. Het is niet duidelijk of het kinderdagverblijf maandag open gaat.

