'In de ruimte waar de kinderen komen is niets aan de hand.' Kinderdagverblijf na brand gewoon open.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij kinderdagverblijf De Toverballenboom aan de Vuurlaan in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brand op het dak van het gebouw zou zijn ontdekt door twee voorbijgangers.

De brand is volgens een medewerker van het kinderdagverblijf uitgebroken in de wasruimte. 'Waarschijnlijk heeft een ventilator die daar hing, vlam gevat', aldus de medewerker. Omroep West verslaggever Mariët Overdiep vertelt op Radio West dat de brandweer het vuur snel onder controle had.

Het kinderdagverblijf is maandag gewoon weer open. 'Boven in de wasruimte komen geen kinderen. In de ruimte waar de kinderen verblijven is niets aan de hand', vertelt de medewerker.

LEES OOK: Auto uitgebrand op Kannenburg Gouda