Drietal bedreigt en mishandelt man in woning aan Anne Frankweg Leiden Hulpdiensten bij woningoverval | Foto: Regio15

LEIDEN - In een woning aan de Anne Frankweg in Leiden is maandagochtend een man mishandeld en bedreigd door drie mannen. De verdachten sloegen vervolgens op de vlucht in de richting van winkelcentrum de Stevensbloem, schrijft de politie op Twitter.

Het slachtoffer werd ter plekke aan zijn verwondingen behandeld. De politie vermoedt dat de mishandeling plaats vond 'in de relationele sfeer'. Tijdens het buurtonderzoek is een vuurwapen gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het vuurwapen iets te maken heeft met de mishandeling. Volgens de politie zijn alle drie de verdachten licht getint. Een van de mannen heeft een fors postuur en draagt een bomberjack. De andere twee personen droegen bivakmutsen. Eerder riep de politie via Twitter al om 'uit te kijken' naar het drietal. De politie dacht in eerste instantie te maken te hebben met een overval. Later op de dag bleek dat het om een mishandeling ging, maakte de politie bekend.