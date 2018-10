Waarom zijn er maar twee AED's op de Haagse Markt?

DEN HAAG - Als iemand een hartstilstand krijgt, dan is een AED van cruciaal belang om te kunnen overleven. Op de Haagse Markt waar dagelijks duizenden mensen over struinen zijn er slechts twee beschikbaar. Marktkoopman Eef de Vreugd vroeg zich af wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor het plaatsen van de defibrilators. Rake Vragen zocht het uit.

Als je binnen zes minuten na een hartstilstand start met reanimeren met een AED is de overlevingskans 50 tot 70 procent. 'Het is dus superbelangrijk dat een AED in de buurt is, die ook is aangemeld op een oproepsysteem', legt Marianne Spoelstra van de Nederlandse Hartstichting uit. Een AED met buitenkast en onderhoud kost ongeveer 2500 euro.

Volgens de marktkoopman zijn er maar twee defibrilators beschikbaar op de Haagse Markt. Deze defibrilators hangen binnen en zijn niet 24/7 beschikbaar. Dat betekent dat als op zaterdag het marktkantoor gesloten is, de defibrilator die binnen hangt onbereikbaar is. 'Op zo'n grote markt waar zoveel mensen komen vraag ik me af waarom er dan niet genoeg defibrilators zijn. Als er aan de ene kant van de markt iets is of aan de andere kant...., dat mensen er in ieder geval bij moeten kunnen komen om te helpen. Ik vind dat de gemeente daar ook verantwoording heeft', aldus De Vreugd.



'Gemeente niet verantwoordelijk'

De gemeente vindt echter niet dat zij verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van AED's, omdat de Haagse Markt openbare ruimte is. 'Voor de veiligheid in de standplaats is de vergunninghouder verantwoordelijk, net als bij andere ondernemingen in Nederland. Als de ondernemers van de Haagse Markt het willen en wij een rol kunnen spelen en het gesprek kunnen faciliteren met de Hartstichting, dan doen wij het graag', aldus een schriftelijke verklaring van wethouder Richard de Mos. En zo verwijst de gemeente dus weer door naar de Hartstichting.

Marianne Spoelstra van de Hartstichting vindt dat de gemeente best een steentje kan bijdragen. 'Het is niet zo dat de gemeente alles moet betalen, we kunnen best een bijdrage doen. Maar de gemeente kan niet zeggen: 'Jullie moeten het maar doen, zoek het maar uit.'



Niemand neemt initiatief

Uiteindelijk neemt dus niemand het initatief voor de aanschaf van extra AED's. De Vreugd vindt dat de marktkoopmannen er niet voor hoeven op te draaien. 'We huren een kraam van de gemeente, dus ik vind dat de gemeente hier zorg voor hoort te dragen. Er zijn hier ook pollers, dat is ook voor de veiligheid voor de mensen. Maar die zijn nog nooit omhoog geweest en dat kost tonnen. Dan kan er een paar duizend euro ook nog wel bij.'

De Haagse markt is niet de enige locatie waar nog defibrilators bij zouden moeten komen. In Den Haag hangen nu in totaal 73 defibrilators die aangemeld zijn bij de Hartstichting én 24 uur per dag beschikbaar zijn. Volgens de Hartstichting zijn dit er niet genoeg. Er zouden er nog 65 bij moeten komen. Om dit te bereiken ondersteunt de Hartstichting buurtintiatieven waar bewoners samen een defibrilator aan kunnen schaffen voor hun wijk.

