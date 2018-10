Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woontoren, woningen en appartementen, Delft gaat bouwen bij De Staal De nieuwe woontoren gezien vanaf de snelweg A13 (Foto: Gemeente Delft)

DELFT - Aan de Staalweg in Delft vlakbij de A13 wordt de komende jaren een woonwijk ontwikkeld. In het gebied van De Staal wordt een woontoren gebouwd, er komen grachten met woningen en is is ruimte voor commerciële ondernemingen.

De woningen zijn geschikt voor jonge starters op de woningmarkt en ook voor gezinnen met kinderen en tweepersoonshuishoudens. Het project wordt de komende jaren ontwikkeld en gerealiseerd, wanneer het project af moet zijn is nog niet duidelijk. In de woontoren komen 124 appartementen. Ook verschijnen er in de wijk 56 studio-appartementen, 37 stadswoningen aan de campus en 55 grondgebonden woningen aan de gracht. Daarnaast komt er 2500 m2 bruto vloeroppervlakte aan commerciële ruimten, 3800 m2 aan bedrijfsruimten en circa 300 gebouwde parkeerplaatsen,



Iconische woontoren 'Delft krijgt met een iconische woontoren de entree aan de oostzijde van de stad die het verdient en een woonwijk die wordt gebouwd met een schaal die goed past bij Delft', aldus de enthousiaste gemeente in een persbericht.