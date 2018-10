‘Ik verwacht dat Pieter Mulders de nieuwe trainer van VVSB wordt'

DEN HAAG - In de negende editie van Bankzitters ontbreekt amateurvoetbalgoeroe Willem van Zuilen in de huiskamer van het amateurvoetbal. Willem is ziek en daarom nemen Herman Nanninga en Jim van der Deijl het voetbalweekend door. Herman weet wie VVSB als nieuwe trainer aanstelt: ‘Ik verwacht dat Pieter Mulders dat gaat worden.’

‘Ik heb al even app-contact met hem gehad. Hij reageerde in een kort berichtje met ‘mijn naam is haas’, dan weet je genoeg’, merkt Herman op. ‘Misschien is het ook wel een goede. Hij is van de discipline, heeft al veel meegemaakt in het voetbal en is een gerenommeerd trainer. Heeft nu niks en wil dolgraag weer op het hoogste niveau acteren.’

Bekijk hieronder de negende aflevering: