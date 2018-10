Aangehouden met getrokken wapen: twee verdachten slechts 17 jaar

DEN HAAG - Twee verdachten die zondag bij de Kuip in Rotterdam met getrokken pistolen werden aangehouden, zijn slechts 17 jaar oud. Het gaat om een meisje uit Waddinxveen en een jongen uit Gouda. De derde verdachte is een 25-jarige man uit de Belgische stad Mechelen, maakte de politie maandag bekend.

De drie werden verdacht van bedreiging met een vuurwapen. Die had even voor de aanhouding plaatsgevonden in de Isoldestraat in Gouda. De politie volgde de auto vanuit Gouda. Met behulp van de politie in Rotterdam konden de drie even later op de Stadionweg in Rotterdam-IJsselmonde, bij stadion de Kuip, worden aangehouden.

De politie deed dat met getrokken wapens. Dat is standaard bij een melding van verdachten met een vuurwapen. De bedreiging ligt volgens de politie in de relationele sfeer. De drie verdachten zitten vast, zij worden op dit moment verhoord.