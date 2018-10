Deel dit artikel:













Leidse Rogier van 'Gordon gaat trouwen' genomineerd voor OUT Media Award Rogier van der Linden bekend van Gordon gaat trouwen (Foto: Unity.NU)

LEIDEN - Hij werd niet de man van Gordon, maar Rogier van der Linden is dit jaar genomineerd voor de OUT Media Award. Elk jaar reikt de Europese gay lifestyle-zender OUTtv de award uit aan de persoon die de LHBT-gemeenschap op een positieve manier onder de aandacht brengt in de media. Dit jaar stemmen Nederland en België voor het eerst samen.

Wekenlang volgden kijkers de zoektocht naar de ware liefde van Gordon in het programma Gordon gaat trouwen... maar met wie?. Grote kanshebber was de sympathieke bakfietsvader Rogier uit Leiden. Voor het oog van 2,1 miljoen kijkers besloot Gordon uiteindelijk met niemand in het huwelijksbootje te stappen. De missie van Rogier was het co-ouderschap voor LHBT’ers op de kaart te zetten. Zijn doel was om meer begrip te creëren voor alleenstaande homoseksuele vaders, onder de hetero doelgroep die naar het programma keek.

Andere kanshebbers Dit jaar kan je naast de Leidse Rogier ook stemmen op Ankie de Ridder, Bo Spilbeeck, Dinah de Riquet-Bons, Femke Halsema, Gus Kenworthy, Netta Barzilai, Rémy Bonny en Sven de Ridder. Stemmen kan tot 31 oktober. De prijs ging eerder naar Ferry Doedens, Mirella van Markus, Boris Dittrich en Barbara Barend. In België sleepte onder andere Conchita Wurst, Belgisch premier Charles Michel en K3 de prijs binnen. LEES OOK:

