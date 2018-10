Deel dit artikel:













Beleefboom brengt ouderen na beroerte weer in beweging Foto: Omroep West

VOORBURG - Bewegen is belangrijk, maar als je een beroerte hebt gehad is iedere beweging een hele bevalling. Dus moet je veel oefenen, steeds dezelfde beweging. Strontvervelend, maar in Voorburg hebben ze daar iets op gevonden. De Beleefboom. Een muurschildering met op verschillende hoogtes driedimensionale appels, peren en vogelnestjes die je eraf kunt pakken.

Eén van de 'gebruikers' van de boom is Tony Devilee, bewoonster van WZH Het Anker in Voorburg. Een aantal jaren geleden kreeg zij een beroerte. 'Ik kon niets meer', zegt zij, nog steeds met enige moeite. 'Alleen in bed liggen. Ik moet overal bij worden geholpen.' Maar dankzij de fysiotherapie rond de Beleefboom loopt ze weer enkele stapjes. 'Het is van belang om veel bewegingen ook veel te oefenen', zegt Thomas Ritter, fysiotherapeut bij WZH Het Anker. 'En vaak oefen je dan dezelfde beweging. Maar de praktijk van alledag is breder. Je pakt eens iets onder uit een kastje, dan weer van boven. ' Samen met kunstzinnig therapeute Chrissy Ketler kwam hij op het idee van de boom.

Appeltaart bakken en andere oefeningen 'Je combineert het reiken naar het fruit op verschillende hoogtes met andere oefeningen als zijwaarts stappen en achteruit lopen', zegt Thomas. 'Bovendien levert het gespreksstof op tussen therapeut en cliënt', zegt Chrissy. En praten over herinneringen van vroeger is ook een onderdeel van de therapie, vandaar Beleefboom. 'Heeft u vroeger ook appels geplukt?', vraagt Chrissy aan mevrouw Devilee. En het gesprek komt op appeltaart bakken en appelmoes maken. 'Ik ben niet zo van het bakken, nooit geweest. Maar ik vind het wel lekker allemaal.'