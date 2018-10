Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hagenaar vrijgelaten na dood restauranthouder Hoogeveen De auto botste tegen een betonnen muurtje | Foto: De Vries Media

DEN HAAG - Een 31-jarige man uit Den Haag die donderdagavond betrokken was bij de dood van een restauranthouder in het Drentse Hoogeveen, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De rechter-commissaris bepaalt later of het voorarrest van de andere Haagse verdachte wordt verlengd. Dit wordt dinsdag bekendgemaakt. Volgens RTV Drenthe ligt de verdachte in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Donderdagavond kwam de eigenaar van Chinees restaurant Lotus in Hoogeveen om het leven, na een ongeluk waarbij een auto op muurtje botste. De man zou mogelijk vlak daarvoor overvallen zijn door de twee mannen uit Den Haag, die in de auto zaten. Bronnen zeggen dat hij waarschijnlijk heeft geprobeerd de overvallers tegen te houden, door zich vast te klampen aan de deur van de auto.

'Van Chinese komaf' Hij werd zwaargewond gevonden naast de auto en overleed later. Ook een van de verdachten raakte gewond. De politie trof hem aan in de auto, waarna hij werd aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. In de omgeving is een tweede Hagenaar gearresteerd. Volgens RTV Drenthe worden de mannen verdacht van een overval en verboden wapenbezit en zouden ze, net als de restauranthouder, van Chinese komaf zijn. LEES OOK: Hagenaars aangehouden na dodelijk ongeluk en mogelijke overval in Hoogeveen