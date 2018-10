Kiki Bertens stunt in eerste wedstrijd WTA Finals

WATERINGEN - Kiki Bertens is de WTA Finals goed begonnen. De Wateringse versloeg in drie sets de Duitse Angelique Kerber met 1-6, 6-3 en 6-4.

Tegen drievoudig grandslamwinnares Kerber leek de pupil van Raemon Sluiter op weg naar een kansloze nederlaag. Totdat Sluiter de baan op kwam bij een 6-1 2-1 achterstand. ' Accepteer dat je slagen mist maar laat het niet doorspelen. Probeer actiever te zijn in je keuzes en wissel van slagen. Let's go meissie!', waren de laatste woorden van Sluiter voordat Bertens aan haar comeback begon. In de maandagnacht van Singapore vloog Bertens over de baan om voor een grote verrassing te zorgen.



'Ik ging daarna agressiever spelen en kon de wedstrijd naar mijn hand zetten. Ik ben geweldig blij met deze zege na mijn toch al prachtige seizoen', sprak Bertens, die voor de elfde keer dit seizoen van een speelster uit de top tien wist te winnen. Geen enkele tennisster deed haar dat na dit tennisjaar.Bertens heeft een ijzersterk seizoen. Ze won dit jaar drie WTA-titels: Cincinnati, Charleston en Seoel. De Wateringse leek de WTA Finals mis te lopen, maar door een blessure van de nummer 1 van de wereld Simona Halep kreeg ze toch een uitnodiging.

In het andere groepsuel won Sloane Stephens van US Open-winnares Naomi Osaka. De Japanse is woensdag de volgende tegenstander van Bertens.