Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrachtwagenchauffeur overvallen; verdachten op de vlucht (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

ZEVENHUIZEN - Op de Knibbelweg in Zevenhuizen is maandagmiddag een vrachtwagenchauffeur overvallen. Dat meldt de politie. Drie verdachten zijn ervandoor gegaan in een witte Dacia. De politie kan nog niet zeggen of de overvallers gewapend waren en of ze iets buit hebben gemaakt.

De overval werd maandagmiddag rond 15.00 uur gepleegd. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de chauffeur het naar omstandigheden goed. Wat de chauffeur vervoerde, kon de politie nog niet zeggen.

LEES OOK: Vrachtwagendief 's-Gravenzande bijna jaar de cel in