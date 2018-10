Archeologen vinden stadsbrouwerij bij opgravingen Haarlemmerstraat

LEIDEN - Archeologen hebben in Leiden resten gevonden van een stadsbrouwerij uit de 16de eeuw. Een belangrijke vondst, zeker gezien de plek. Want tot nu toe is er nog niet zoveel bekend over de vroegste geschiedenis van de Haarlemmerstraat. De sloop van een aantal panden voor de komst van modewinkel Zara, biedt archeologen nu de kans om daar nu onderzoek te doen.

In de late middeleeuwen is de noordoever van de Rijn een ideale plek voor een bierbrouwerij. Het water dat nodig is voor het bier halen ze gewoon uit de Rijn. 'Mensen dronken destijds veel bier', zegt archeologe Marianne Rietkerk. 'Het had een licht alcoholpercentage en was veel schoner dan het drinkwater omdat het gekookt was.'

Bij de brouwerij waren ook andere vormen van nijverheid te vinden, zoals bijvoorbeeld een kuipenmakerij. 'We weten dat hier rond 1200 al een nederzetting was', zegt archeoloog Michel van Dam. 'En die lag dus aan deze kant van het water, los van de stad Leiden. In de 14de eeuw is dat gebied bij de stad getrokken.'



Uitleg aan winkelend publiek

Omdat er veel winkelend publiek langs de opgravingen komt, vertellen de archeologen vandaag wat ze hier aan het doen zijn. 'Ik wil de mensen er vooral bewust van maken dat de stad veel ouder is dan ze denken', zegt Rietkerk. 'Dat er in de grond hier bij de Haarlemmerstraat nog resten gevonden worden uit de elfde en twaalfde eeuw.'

De archeologen mogen nog tot en met januari onderzoek doen en in het voorjaar zal de bouw van de nieuwe Zara beginnen.

LEES OOK: Unieke archeologische vondst in Katwijk: Dit geeft beeld van de bewoningsgeschiedenis'