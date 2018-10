Makelaars slaan alarm: huizenprijzen blijven stijgen

DEN HAAG - De huizenprijzen in Nederland blijven maar stijgen. In het vorig kwartaal werd een koopwoning in Zuid-Holland gemiddeld elf procent duurder. Daarmee stijgen de prijzen in onze provincie op Flevoland na het sterkst van Nederland. Makelaars slaan alarm.

'Er is te veel vraag en te weinig aanbod', aldus Jan Kokje, voorzitter van NVM Haaglanden. Zo simpel is het. Een van de oudste economische wetten is nog nooit zo van toepassing geweest als op de huizenmarkt van nu.

Het is op dit moment bijna onmogelijk om een huis te kopen in een beetje redelijke prijsklasse. 'Vooral mensen die hun eerste huis willen kopen met een budget tot ongeveer drie ton hebben het moeilijk', aldus Kokje. 'Voor hen is het ontzettend lastig je ertussen te wringen.'



Huizenprijzen Zuid-Holland stijgen sterk

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat na een piek in 2008 de huizenprijzen flink kelderen. In 2013 wordt een dieptepunt bereikt. Daarna gaan ze weer fors omhoog. In mei van dit jaar liggen de prijzen voor het eerst weer hoger dan in dat recordjaar 2008. En ze blijven omhoog gaan.

In Flevoland stijgen de prijzen het sterkst en direct daarna volgt Zuid-Holland. Hier is een huis in het derde kwartaal van dit jaar elf procent duurder geworden in vergelijking met vorig jaar. Dat komt voor een belangrijk deel omdat er te weinig aanbod is. 'Er zijn nog steeds heel veel mensen die graag willen verhuizen, maar die kunnen niets vinden', aldus Kopje. 'Zij denken: ik blijf zitten waar ik zit. Niet verkopen voordat ik iets nieuws heb gevonden.'



Bouwplannen gemeente Den Haag

Een van de redenen voor bijvoorbeeld de gemeente Den Haag om vorige week aan te kondigen dat er fors gaat worden gebouwd rond de drie grote stations. Binnen twee jaar moet hier zijn begonnen met de bouw van duizenden woningen. 'De gemeente Den Haag pakt z'n verantwoordelijkheid', zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD). 'Dat betekent snelheid, mouwen opstropen en zorgen dat we inderdaad over twee jaar zijn. Het wordt aanpoten, maar het zal moeten.'

En wie toch een huis wil kopen? De makelaars raden aan niet overhaast te werk te gaan. Goed advies inwinnen, niet te gekke prijzen bieden voor een huis. Neemt niet weg dat het lastig blijft voor mensen die graag willen kopen.

