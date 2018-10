Herman Nanninga: ‘Rijnsburgse Boys – Katwijk was in geen enkel opzicht een derby’

DEN HAAG - Onze vaste analyticus Willem van Zuilen is ziek en kan daarom geen analyse geven. Beterschap! Daarom hebben we Herman Nanninga gevraagd of hij wat context wil aanbrengen in dingen die spelen in de amateurvoetbalwereld. De presentator spreekt onder andere over: het ontslag van Jack Honsbeek en de enorme zeperd van FC Lisse.

Herman, Willem is ziek en daarom kwamen we bij jou terecht als amateurvoetbalkenner. Hoe voelt het om de analyse voor een weekje van jouw collega over te nemen?

'Godverdorie zeg. Dat voelt wel een klein beetje als een eer, haha! Maar, ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar op met die vragen.'

Laten we dan beginnen met het grote nieuws. Jack Honsbeek op non-actief gesteld door VVSB. Jij was zaterdag bij het duel met De Treffers. Hoe verliep de dag?

'Ik zat eerst naar Rijnsburgse Boys – Katwijk en ben daarna doorgegaan naar VVSB. Ik hoopte dat die wedstrijd de omkeer zou betekenen voor Honsbeek. Zo zag het er in het begin ook uit. VVSB kwam op voorsprong en daarna zakte het in bij ze. Verloren ze met 3-1. Toen dacht ik: exit Jack.'

'Na de wedstrijd was de kleedkamerdeur lang op slot. Ik dacht Honsbeek geeft de pijp aan Maarten. Maar hij had niet het idee om zelf te stoppen. Honsbeek was ook een beetje gefrustreerd. Hij had afgelopen week voor het eerst pas tien tegen tien gehad op de training. Dat is natuurlijk niet ideaal.'

'Ik ben daarna doorgelopen naar de bestuurskamer en sprak voorzitter Arjan Broekhof. Die zei dat ik mijn planning gewoon kon aanhouden en dat er niets zou gebeuren. Ik vroeg hem nog wel of de spelers richting het bestuur hadden aangegeven of ze nog vertrouwen in Honsbeek hadden. Daar kreeg ik geen antwoord op terug. Dus toen begon er wel iets bij mij te dagen.'

'Als bestuur zit je ook in een spagaat. Vorig jaar heeft Honsbeek het goed gedaan, toen hij het overnam van Mark Schenning. Hij heeft ze uit het slop getrokken. Maar als je blijft verliezen is het na een tijdje over. Als bestuur zit je dan nooit goed. Het is altijd te vroeg of te laat dat je iemand de wacht aanzegt. Maar je moet iets doen, als is het maar voor het schokeffect.'

'Zondag was ik op de redactie aan het werk en toen stuurde Willem van Zuilen een appje dat het exit was voor Honsbeek. Toen heb ik Broekhof gebeld en die bevestigde het. Hij was net bezig de spelers in te lichten. Ik heb Honsbeek ook proberen te bereiken. Maar die wilde liever niet reageren. Even mediastilte.'

'Ik vind het heel sneu voor Honsbeek. Echt een superaardige vent. Hij heeft genoeg in zijn mars. Maar het ging nu niet. Veel spelers hebben ook niet thuisgegeven. Heel jammer allemaal.'

Wie moet hem opvolgen?

'De eerste vraag is: gaat het over iemand die dit seizoen afmaakt, of iemand die de komende jaren voor de groep staat. Er zijn natuurlijk al namen gevallen. Die van Jan Zoutman was vorige week te horen. Pieter Mulders zijn naam is ook genoemd. Die heb ik even geappt. Hij zei: 'Mijn naam is haas, ik weet van niets.' Maar hij vond VVSB ‘een mooie club.’ Ik zei nog: ‘Dan kun je meteen Wesley Goeman van Rijnsburgse Boys halen.'

Verwacht je dat dan hij naast Goeman ook gaat proberen om Hidde Prijs en Carlos Opoku over te nemen?

'Hang natuurlijk ook af van de blessuregolf. Is die opgelost tegen die tijd? Maar een verdediger als Opoku kunnen ze sowieso wel gebruiken daar. Ik verbaas me erover dat hij niet speelt bij Rijnsburgs. En Goeman is een fijne speler. Die moet je meteen pakken als je de kans krijgt.'

Over Rijnsburgse Boys gesproken. Je was bij de wedstrijd tegen Katwijk. Hoe was dat?

'Heel kort: het deed mij in geen enkel opzicht denken aan een derby. Oké dan. Vooraf waren de supporters zenuwachtig. Werden er onderling grappen gemaakt. Een mandje uien voor de geblesseerde Marciano Mengerink enzo. Vanaf het fluitsignaal was het een tamme bende. Het was echt slap. Ik miste de grimmigheid die bij zo’n wedstrijd hoort.'

'Er zat ook geen tempo in. De scheidsrechter was ook pietluttig. Het spel werd vaak stilgelegd voor kleine zaken. Ik was wel een beetje teleurgesteld in wat ik zag. Na zeventien minuten was pas de eerste doelpoging te noteren bijvoorbeeld. Toen Katwijk met 2-1 voorkwam, heb ik nooit het idee gehad dat Rijnsburgse Boys nog terug zou komen.'

'Het hielp natuurlijk ook niet mee dat Jeffrey Jongeneelen al snel naar de kant moest. Frank Tervoert is natuurlijk een ander soort speler. Je mist hem dan wel een beetje.'

Nu wipt Katwijk over Rijnsburg heen in de stand. Is dit de spannendste competitie op het hoogste amateurniveau sinds jaren?

'Dat denk ik wel. Bovenin is het heel erg spannend. Vorig seizoen had Katwijk een flitsstart en stonden ze enorm veel punten los. Dat is dit seizoen veel minder. Één keer verliezen en je bent van de koppositie af. AFC laat dit weekend punten liggen en IJsselmeervogels pakt de eerste plaats.'

'Geen idee hoe dat komt. Rijnsburgse Boys heeft een betere selectie dan vorig seizoen en IJsselmeervogels en AFC hebben geïnvesteerd. Jong Sparta had vorig seizoen ook een prima tweede seizoenshelft en doen nu ook bovenin mee. Maar die kunnen heel wispelturig zijn. Het kan ook zijn dat ze nog veel beter worden. Het is dit seizoen tot nu toe mooi in de tweede divisie.'

Komende vrijdag is John de Wolf te gast in het televisieprogramma Omroep West Sport. Zijn naam viel als wellicht de nieuwe trainer van Katwijk. Past hij daar?

'Het schoot vorige week ook even door mijn hoofd. Ik weet niet of hij daar als persoonlijkheid past. Het is natuurlijk wel iemand die aanwezig is, een echt mannetje en een beroemde oud-voetballer.'

'Qua trainer denk ik wel dat hij de man voor Katwijk zou kunnen zijn.Hij zit er bovenop. Terwijl Jack van den Berg de boel meer liet gaan.'

'Persoonlijk, als pers gezien, zou ik het heel leuk vinden als hij Katwijk gaat trainen. Iemand die makkelijk praat, een echt icoon. Dat is geen nobody. John heeft daarnaast er geen geheim van gemaakt graag een keer in de Bollenstreek te trainen.'

'Hij is natuurlijk nog wel trainer van Spakenburg en ik weet niet precies hoe het met zijn contract zit. Is hij in gesprek voor een eventuele verlenging of niet? Als hij komt, dan is het sowieso komend seizoen en niet dit seizoen. Dan maakt Cees Bruinink het af. Ik hoorde dat hij het leuk vindt en de groep ook graag met Bruinink werkt.'

'Katwijk heeft te kennen gegeven heel zorgvuldig te werk te gaan bij de zoektocht naar een nieuwe trainer. Ze hebben contact gezocht binnen hun netwerk en sollicitaties van verschillende trainers gekregen. Ze informeren bij spelers die onder die trainer hebben gewerkt. Ze willen echt een goede keuze maken. Dan is snel zijn wat minder belangrijk. Ik zie het daarom zomaar gebeuren dat Cees het seizoen afmaakt.'

Lisse ging met 9-1 onderuit bij DVS ’33. Zit Robbert de Ruiter al op de schopstoel?

'De situatie is nog niet penibel bij Lisse. Ik verwacht eigenlijk niet dat ze nu al actie ondernemen. Maar van een ploeg die via de nacompetitie degradeert verwacht je dat ze redelijk meedraaien in de derde divisie. In de top vijf ofzo. Volgende week moeten ze tegen Noordwijk. Ook geen makkelijke wedstrijd.'

‘Bij Lisse hadden ze ook niet als keiharde doelstelling: meteen terug naar de tweede divisie. Ze willen bouwen aan een ploeg die structureel kan meedraaien in die competitie. Daarnaast heeft De Ruiter ook last van veel blessures. Maar het gaat uiteindelijk om de cijfers en die zijn niet top. Je kunt op school enorm hard werken. Maar als je met een rapport thuiskomt met alleen maar drieën dan heeft dat hard werken geen effect gehad.’

'Misschien hebben ze wel niet genoeg kwaliteit bij Lisse? Dat kan natuurlijk ook. Al is het de selectie die De Ruiter zelf mee samenstelde. Lisse heeft beperkte mogelijkheden. Is de stap naar de tweede divisie niet te groot? Ze moeten misschien andere voorwaarden scheppen of met minder genoegen nemen.'

DVS is ondertussen als een bulldozer bezig in de derde divisie. Moeten Noordwijk en Quick Boys blij zijn dat ze die club in een vroeg stadium van de competitie kregen en wonnen?

'Ik heb inderdaad de indruk dat ze daar nu alles op de rit hebben. Noordwijk en Quick Boys moeten uitkijken dat het niet twee honden zijn die vechten om een been en de derde er mee heen gaat. Ze staan nu allebei vier punten boven DVS. Maar we zijn pas negen duels onderweg. Daarnaast spelen Quick Boys en Noordwijk nog tegen elkaar. Ik denk dat DVS nog wel aanhaakt.'

'Ik zag DVS tegen Quick Boys en toen waren ze heel matig. Dat is nu wel anders. Dit wordt heel interessant deze competitie.'

Noordwijk-coach Kees Zethof zei dat doordat Willem en jij in bankzitters zeiden dat Ajax in hem geïntresseerd was, zijn contractonderhandeling met Noorwijk in stroomversnelling was gekomen. Dus met zoveel macht. Welke trainer moet deze week bijtekenen?

'Haha, pfoe. Daar zeg je me wat. Wilfred van Leeuwen ligt de komende anderhalf jaar vast bij Rijnsburgse Boys. Erik Assink is bij Quick Boys de juiste man op de juiste plaats. Al hoor ik dat sommigen mensen van de achterban hem te ouderwets vinden in zijn trainingsopvattingen. Maar de resultaten spreken in zijn voordeel.'

'Ik zou niet weten wie eigenlijk. Het is natuurlijk ook anders bij spelers dan bij trainers. Wel denk ik dat Marcel Koning bij HBS moet uitkijken. Die heeft aangegeven dat dit zijn laatste seizoen is. Als de resultaten zo blijven denk ik dat het bestuur daar zegt. We gaan wat eerder uit elkaar.'

Want ze verloren de derby met 2-0 van Quick. Heb je daar nog iets van meegekregen?

'Ik heb de samenvatting gezien. Ik hoorde van collega Haniff Harharah dat het niet om aan te gluren was, maar dat de sfeer goed was. Duizenden mensen waren er op af gekomen. Ik zag de beelden en die waren prachtig. Dat vind ik dan vanuit mijn werk gezien mooi. Jammer dat het dan een echt degradatieduel was.'

De onderste drie clubs in de derde divisie zijn Quick, Westlandia en HBS. Komt het nog wel goed daar?

'Die stand is om te janken. HBS staat nog steeds op nul overwinningen. Quick wint dan maar staat ook nog laag en van Westlandia had ik meer verwacht. Die eindigden dan afgelopen weekend met negen man, maar het gaat natuurlijk niet over één wedstrijd.'

'Vorig jaar had Westlandia ook zo’n slechte periode en verloren ze volgens mij zeven keer achter elkaar. Toen verlengde ze het contract van de trainer gewoon. En kijk waar ze eindigden. Maar, het ziet er niet best uit allemaal.'

Dan zijn we bijna klaar. Heb je verder nog iets Herman?

'Ja, mijn moment van de week. Mike van den Ban die zijn rentree maakte na een jaar niet te hebben gevoetbald. Hij had zijn voorste kruisband afgescheurd. Hij maakte zaterdag zijn eerste minuten weer. Hartstikke fijn dat hij weer terug is.'

'Ook voor Katwijk fijn. Het is toch een extra speler voorin naast Marciano Mengerink. Hij is onvoorspelbaar en pakt zijn doelpuntjes makkelijk mee. Hij zei tegen mij dat hij nu op tachtig procent van de honderd procent zit.'

'Mijn dochter heeft ook haar kruisband ooit afgescheurd. Dan moet je een jaar lang twee keer per week naar de fysio. Van der Ban misschien wel drie keer als topsporter zijnde. Dat is heel erg eenzaam. Van der Ban zei ook dat dat jaar door zijn hoofd schoot toen hij het veld op stapte. Kortom: mooi dat hij weer speelt.'

In de negende editie van Bankzitters ontbreekt amateurvoetbalgoeroe Willem van Zuilen in de huiskamer van het amateurvoetbal. Willem is ziek en daarom nemen Herman Nanninga en Jim van der Deijl het voetbalweekend door. Herman weet wie de nieuwe trainer van VVSB wordt. ‘Ik verwacht dat Pieter Mulders dat gaat worden.’