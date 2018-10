Deel dit artikel:













Verwarde man in Poolse ambassade in Den Haag overmeesterd Een verwarde man bij de Poolse ambassade. Foto Regio 15

DEN HAAG - Een verwarde man heeft maandag voor ophef gezorgd in de Poolse ambassade in de Alexanderstraat in Den Haag. De man had zichzelf met benzine overgoten. Hij is overmeesterd en naar een ziekenhuis overgebracht.

De man werd gewikkeld in dekens meegenomen in een ambulance met een kapje over de ogen. 'Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht omdat hij mogelijk wat benzinedampen heeft ingeademd,' laat een woordvoerder van de politie weten. Daarna zal hij worden opgepakt en verhoord. Het is nog niet bekend waarom de man in de ambassade was en wat hij wilde. Ook is zijn identiteit nog niet bekend.





