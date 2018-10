DEN HAAG - De Hubertustunnel richting Wassenaar is weer open. Dat meldt de gemeente Den Haag aan Omroep West. De tunnel was gesloten vanwege een storing.

De tunnel richting Scheveningen is nog wel dicht. Er is een automobilist tegen de slagboom gereden, waardoor ook de slagboom moet worden gerepareerd. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting duurt.