Omwonenden Turfmarktkerk willen huis nog niet uit: 'Maar de kleinkinderen komen niet meer langs'

GOUDA - Ondanks dringend advies van de gemeente Gouda om hun woningen te verlaten, zit het grootste gedeelte van de omwonenden rondom de Turfmarktkerk nog steeds thuis. De kerk verkeert in zeer slechte staat en staat op instorten. De maatregelen zijn de apotheose van een conflict tussen de buurt en de huidige eigenaar van de kerk, die naast de kerk woont.

Uit welk raam je ook kijkt in het huis van Hans en Els Leenders: overal zie je de gebroken muren van de Turfmarktkerk. De nieuwbouwwoning van het echtpaar aan Carlissenhof staat op slechts enkele meters afstand van de kerk.

Hun tuin is inmiddels ingebouwd door grote hekken en steigers. En het is deze maandagmiddag een komen en gaan van mensen die zich bezighouden met de sloop. Heel veel rust hebben ze niet meer op het idyllische plekje in het centrum van Gouda.



Vrouw slaapt slecht

'Mijn vrouw slaapt er slecht van', geeft Henk Leenders toe. 'En eerlijk gezegd slaap ik ook niet best. Maar het gaat nog wel. Ik ben zelf niet bang dat hij ineens instort.'

Omdat zijn vrouw zó emotioneel wordt van de 'soap' rondom de Turfmarktkerk, is het beter als hij zelf het woord doet, zegt Henk. 'Dan kan ze geen rare dingen zeggen.'



Hoe heeft het zover kunnen komen?

Bij iedereen die zich verdiept in het dossier van de Turfmarktkerk rijst al snel de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? De kerk is jarenlang in handen geweest van projectontwikkelaar Timpaan. Begin vorig jaar werd de kerk overgekocht door een buurtbewoner: Khalid Boutachekourt.

'Tot grote verbazing van de buurt', legt Henk uit. Maar Boutachekourt beloofde beterschap voor de kerk die hij een warm hart toedraagt. Ondanks dat deze toen al in zeer vervallen staat verkeerde.



Gemoederen lopen hoog op

Wat volgde was een jaar waarin de gemoederen hoog opliepen tussen Boutachekourt en de buurtbewoners. Zo verwijt de buurt Boutachekourt dat hij niet zorgvuldig te werk is gegaan ('Wij hebben geen geronomeerd bedrijf gezien'), maar de Marokkaanse ondernemer is weinig schuldbewust.

'Ik heb de hele zomer keihard gewerkt om alles te regelen', zegt hij in een reactie. 'Maar nu is het out of my hands. Mensen zijn bezorgd, en dat raakt me natuurlijk. Ook ik ben aangeslagen.'



Gemeente neemt regie

Boutachekourt doelt hiermee op het besluit van de gemeente Gouda om de verantwoordelijkheid rondom de sloop en het stutten van de kerk uit zijn handen te nemen. Voor Leenders een prettige gedachte.

'Nu de gemeente weer regie heeft, heb ik vertrouwen', zegt hij. 'Ik ben eigenlijk wel blij. Want er gaat hier gewoon iets moois komen. Stadsvilla's of zo.'



1 december gesloopt zijn

En tot die tijd blijven Henk en zijn vrouw dus gewoon in hun woning aan het Carlissenhof slapen. 'Maar alleen de kleinkinderen komen niet meer langs', geeft hij toe. 'Die komen normaal altijd op maandag en dinsdag logeren. Maar die blijven nu maar even bij hun papa en mama.'

De gemeente Gouda hoopt de Turfmarktkerk uiterlijk 1 december gesloopt te hebben. De komende twee weken wordt de kerk eerst gestut.

