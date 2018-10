Vrouw bevallen van dochter in restaurant

Het kindje werd geboren in een café | Foto's: ANP/Regio15

LEIDEN - Restaurant Annie's in Leiden kan vanaf vandaag beschuit met muisjes op de kaart zetten. Een vrouw beviel daar maandagmiddag namelijk van een dochter.

Politie, ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen om te helpen bij de bevalling. Ook de brandweer hielp een handje: het café aan de Hoogstraat is namelijk alleen bereikbaar via een trap. Er was dus een 'tilletje' nodig om de kersverse moeder op een brancard uit het café te dragen.

Moeder en dochter zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zou het goed met ze gaan.





