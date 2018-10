Werk aan oude gasbron ligt tijdelijk stil vanwege stankklachten

De boortoren bij Molenslag in Monster is tijdelijk stilgelegd | Foto: WOS

MONSTER - De werkzaamheden aan een oude gasboorput in Monster zijn tijdelijk stilgelegd na klachten van omwonenden over stank en trillingen. Omwonenden van de boorput Molenslag kregen de afgelopen weken last van hoofdpijn, misselijkheid en prikkende ogen en luchtwegen. Donderdag veroorzaakte het werk zelfs een kortstondige trilling, waardoor er scheuren in muren sprongen.

'Ruik je het?', vraagt een bewoonster van de Aalscholver meteen als ze de deur open doet. Er waait een vleug van een lichte, olie-achtige geur door de straat. 'Daar is het weer, en binnen heb ik het ook.' Het is minder sinds op het naastgelegen boorterrein drie van de vier generatoren zijn uitgezet: 'Maar ik kan hier niet meer in slapen. Ik wil nu weg!'

Twee-en-halve week is de NAM nu bezig met het schoonmaken van de oude gasbron. De put werd al niet meer gebruikt, maar bleek nog kleine hoeveelheden gas te lekken. Daarom wordt de put nu schoongemaakt en helemaal afgesloten.



Schonere brandstof

De eerste gezondheidsklachten dateren van ruim een week geleden. Als boosdoener werden rookgassen van de vier generatoren aangewezen. De geur was ook in de omgeving goed te ruiken. De NAM reageerde hierop door de dieselbrandstof te vervangen door een schonere brandstof, maar dat heeft niet geholpen.

'Helaas hebben buren, vooral van de Aalscholver, in het laatste overleg aangegeven dat de klachten niet zijn weggenomen. Mensen zijn bang voor hun gezondheid en hebben serieuze klachten als hoofdpijn, misselijkheid en last van luchtwegen,' aldus een woordvoerder van de NAM.



Bewoners ongerust

Vrijdag is er weer overleg geweest met een vertegenwoordiging van de buren, waarbij duidelijk naar voren kwam dat ze ernstige zorgen maken over hun gezondheid. 'Wij willen uiteraard graag door met ons project, maar niet tegen elke prijs. We hebben vrijdagmiddag besloten tijdelijk onze werkzaamheden stil te leggen, totdat we de resultaten van het emissieonderzoek hebben. Op dat moment weten we precies wat er uit de schoorsteen komt en kan beoordeeld worden of het dusdanig schadelijk is voor de gezondheid', aldus de NAM.

Maar er is meer loos, want er zijn ook gevolgen van de trillingen die optreden bij het boren. Donderdag heeft de NAM meerdere klachten over trillingen en zelfs meldingen van schade binnengekregen. 'De heftige trillingen rond de middag werden veroorzaakt door het lostrekken van de binnenbuis', verklaart de NAM.



Andere techniek

Net als het geluid worden de trillingen continu gemonitord. We zijn niet boven de norm voor trillingen uitgekomen, maar er is wel schade ontstaan', erkent de maatschappij. We stoppen met het 'trekken' aan buizen, wat trillingen veroorzaakte. We gaan een andere techniekgebruiken, waarbij de trekkracht gehalveerd is vergeleken met de eerdere techniek en de effecten dus ook aanzienlijk zullen verminderen.'

Eventuele schade die ontstaat zal NAM uiteraard vergoeden. 'We hebben voor het project een nulmeting uitgevoerd, nieuwe schades kunnen eenvoudig met deze gegevens vergeleken worden en worden ruimhartig vergoed', zo belooft de NAM.

