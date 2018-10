Satyaghara is unieke combinatie van opera en Indiase en moderne dans

DEN HAAG - Van Kathak tot urban en van Bharatanatyam tot aan moderne dans. Den Haag staat sinds dit weekend weer twee weken in het teken van het India Dans Festival. De inmiddels al weer achtste editie presenteert bovendien een bijzondere uitvoering van de opera Satyaghara, met goedkeuring van de wereldberoemde componist Philip Glass.

Oorspronkelijk is de opera alleen geschreven voor muzikanten, koor en solozangers. Maar speciaal voor het India Dans Festival wordt het stuk uitgevoerd met klassieke Indiase én moderne dans. Philip Glass gaf pas zijn toestemming toen duidelijk werd dat Satyaghara met live-muziek wordt gespeeld én dat de dans in goede handen was.

Volgens dirigent Rick Schoonbeek van het theaterkoor Dario Fo gaf dat laatste zelfs de doorslag: 'Wat hem het meeste triggerde was de choreograaf van de eerste akte: Revanta Sarabhai. De moeder van Revanta is een heel bekende Indiase danser met wie Glass veel heeft samengewerkt. Dus toen die naam eenmaal viel, toen zie hij: Oh, is die er ook bij betrokken. Dan is het goed.'



Majestueus stuk

Aan de productie doen zo'n tachtig Indiase en klassieke koorzangers, operazangers, Indiase en moderne dansers en musici mee. Voor Schoonbeek is dat een droom die uitkomt: 'Ik heb het stuk ooit leren kennen toen ik negetien jaar was. Ik vond het toen al zo'n majestueus stuk en dacht: als ik ooit de kans krijg, dan wil ik dat heel graag doen.'

De kans dat dat gebeurt is heel erg klein, vanwege de enorme omvang van de productie. Maar toen hij met het voorstel kwam, reageerde Leo Spreksel van het India Dans Festival meteen positief. Schoonbeek: 'De combinatie van Indiase dans, een onderwerp als Mahatma Gandhi en het script in het Sankriet, mooier kan je het niet krijgen.'

Satyaghara is zaterdag en zondag te zien in het Zuiderstrandtheater. Het India Dans Festival duurt nog tot en met 3 november.

