Stukje luchtvaarthistorie komt naar Madurodam

DEN HAAG - Miniatuurstad Madurodam krijgt er een attractie op ware grootte bij: een Dakota-vliegtuig. De Dakota, ook wel DC-3 genoemd, staat bekend als het meest geliefde vliegtuig uit de luchtvaarthistorie. Dinsdag wordt hij, vanuit de haven in Antwerpen, per trailer naar Den Haag gereden.

Het vliegtuig zal waarschijnlijk vanaf volgende zomer dienst doen als decor voor de zesde indoorattractie van Madurodam, dat apetrots is: 'Wereldwijd zijn er naar schatting nog maar vierhonderd Dakota's in de lucht. Zodra er één stopt met vliegen, wordt deze direct opgekocht door handelaren. Vaak om tot luxueus privévliegtuig om te bouwen. Dat wij een exemplaar kunnen toevoegen aan Madurodam is bijzonder en uniek', aldus een woordvoerster.

Het vliegtuig komt uit Jacksonville en is voor het transport gedemonteerd. 'De vleugels zijn al een week eerder aangekomen in Madurodam', vertelt de woordvoerster. 'Nu volgt de romp. Die is achttien meter lang'



Verklappen

Madurodam wil nog niet verklappen wat bezoekers straks kunnen zien en doen in het toestel. Omroep West is dinsdag aanwezig bij de aankomst van het oude vliegtuig bij het Haagse pretpark.