Politie en brandweer op zoek naar inbrekers in supermarkt vol rook

RIJSWIJK - Flinke rookontwikkeling in de nacht van maandag op dinsdag in supermarkt Hoogvliet in de Steenvoordelaan in Rijswijk. Daar ging na een melding van diefstal de automatische rookmachine aan die de winkel binnen luttele minuten blauw zette.

De politie onderzocht een grote ster in de ruit van de supermarkt in winkelcentrum In De Bogaard. Deze is vermoedelijk ingeslagen, maar zonder succes: de hamer lag op de grond en de winkelruit was niet volledig aan diggelen.

De collega's van de brandweer waren in de buurt, zij stonden bij een rokend elektriciteitshuisje om de hoek. Toen de brandweerlieden bij de politie gingen onderzoeken of beide incidenten met elkaar te maken hebben, besloten zij de supermarkt in te gaan voor nader onderzoek. Toen zij de kapotte ruit openden, begon het rooksysteem zijn werk te doen.

Op de tast zoeken naar inbrekers

Binnen een paar minuten was in de winkel enkel witte rook te zien. In die rook gingen de brandweerlieden en politie op zoek naar de mogelijke inbrekers, maar zonder succes. De politie onderzoekt de zaak. De supermarkt is gelucht en er is een nieuwe ruit ingezet.