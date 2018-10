Deel dit artikel:













Terugblik: Hoe Nederland in Den Haag een vuist maakte tegen kernwapens Demonstratie tegen kernwapens in 1983. | Foto: Nationaal Archief Nationaal Archief

DEN HAAG - De deuren van de treinen konden bijna niet dicht door de mensenmassa's en alle tourbussen in Nederland waren in gebruik. Op 29 oktober 1983 vond op het Malieveld in Den Haag een gigantische demonstratie tegen kernwapens plaats. 550.000 deelnemers hielden borden met protestteksten in de lucht: een massale vuist tegen kernwapens. Nu president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin dreigen het jarenoude kernwapenverdrag te beëindigen, duikt Omroep West in het verleden.

'De politie moet de mensen achter dranghekken tegenhouden en de deuren van de overvolle treinen gaan nauwelijks meer dicht', aldus een nieuwslezer toentertijd. Honderdduizenden mensen trokken naar de hofstad om te protesteren tegen de komst van kruisraketten, die de NAVO in Nederland wilde plaatsen. Maar bovenal was het een schreeuw tegen kernwapens. 'Ik ga liever gewoon dood!', schreef iemand op een spandoek. De veiligheidsadviseur van president Donald Trump zit vandaag aan tafel met de Russische president Poetin. Trump heeft de afgelopen dagen laten vallen het INF-verdrag uit 1987, dat een einde maakte aan de wapenwedloop, te willen beëindigen. En het is geen geheim dat president Poetin ook niet dol is op het verdrag. Als dit belangrijke contract door midden wordt gescheurd, bestaat de kans dat beide grootmachten wederom met wapens tegen elkaar op gaan boksen.

35 jaar geleden Omroep West gaat terug in de tijd. Hieronder zie je meerdere foto's van de massademonstratie uit 1983. Toen liepen de demonstranten een twaalf kilometer lange mars. Ook spraken er meerdere kopstukken uit de politiek. 'Kernoorlog betekent vernietiging van onszelf!', aldus toenmalig fractievoorzitter van de PvdA Joop den Uyl. Foto: Nationaal Archief

Foto: Nationaal Archief

Foto: Nationaal Archief

Foto: Nationaal Archief

Heb jij herinneringen aan dit protest? Wij zien, horen of lezen het graag! Neem contact op via online@omroepwest.nl.