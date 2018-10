Bewoners Oegstgeest mogen zelf beslissen over vuurwerk in de straat

OEGSTGEEST - Tijdens de komende jaarwisseling biedt de gemeente Oegstgeest de bewoners de kans om zelf vuurwerkvrije buurten te creëren. Het is de bedoeling dat ze hier onderling afspraken over maken.

Het gaat om vrijwillige, onderlinge afspraken. Als buurtbewoners geen overeenstemming bereiken, adviseert de gemeente geen werk te maken van een vuurwerkvrije straat of buurt.

Vanaf half november kunnen initiatiefnemers een formulier op de website van de gemeente invullen om materiaal aan te vragen, zodat ze de vuurwerkvrije buurt kunnen markeren. De gemeente stelt dan posters beschikbaar voor straten die overeenstemming hebben bereikt.



Den Haag als voorbeeld

Burgemeester Emile Jaensch (VVD) laat weten dat de gemeente Den Haag als voorbeeld dient. Het initiatief voor de vuurwerkvrije zones werd genomen na meerdere verzoeken die de gemeente dit jaar bereikten. 'De gemeente wil deze proef starten om te bekijken of bewoners in onderling overleg het afsteken van vuurwerk op bepaalde plekken in ons dorp kunnen beteugelen. In januari weten we of dit heeft gewerkt.'

LEES OOK: